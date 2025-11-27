"ياس كلينك"و"أبوظبي للخلايا الجذعية"يستعدّان لإعطاء أول حقن للعلاج الجيني في الدولة

أبوظبي في 27 نوفمبر / وام/ يستعد مستشفى ياس كلينك بمدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة "فيرتيكس - Vertex Pharmaceuticals" لإعطاء أول حقن للعلاج الجيني في الدولة، وذلك باستخدام العلاج "CASGEVY" المعتمد على تقنية تعديل الجينات "CRISPR-Cas9".

يمثل هذا الإنجاز خطوة محورية نحو فتح آفاق علاجية جديدة للمرضى المصابين باضطرابات الدم الوراثية لاسيما فقر الدم المنجلي والثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا رائدا للابتكار الطبي.

تعتمد تقنية "CRISPR-Cas9" على التعديل الدقيق للجينات المسببة للأمراض، من خلال استهداف تسلسلات محددة من الحمض النووي باستخدام الحمض النووي الريبي الموجّه، فيما يعمل إنزيم " Cas9 " كمقص جزيئي يقطع الحمض النووي في الموقع المطلوب، بما يسمح بتصحيح الخلل الجيني من جذوره، في إحدى أكثر التقنيات تقدّمًا على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يتلقى أول مريض الحقن الأولى من نوعها في الدولة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل في مستشفى ياس كلينك – مدينة خليفة، في خطوة تاريخية في سجل الرعاية الصحية الإماراتية، تسهم في إحداث تحول نوعي في حياة المرضى وتمنحهم أملاً جديداً بالمستقبل.

ويحمل بدء الحقن خلال احتفالات عيد الاتحاد دلالة خاصة تعكس التزام الإمارات بالتقدم وتحسين جودة الحياة.

وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك، إن الشراكة مع مؤسسات رائدة مثل "فيرتيكس"خطوة مهمة على نطاق عالمي، وتنسجم مع رؤية دولة الإمارات وأولوياتها الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية.

وأكدت أن المرضى المصابين بأمراض وراثية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي سيستفيدون بشكل كبير من هذا العلاج الجيني المتقدم.

من جانبه، قال هشام حجر، المدير العام لشركة "فيرتيكس" في دول مجلس التعاون الخليجي، إن التعاون مع مستشفى ياس كلينك يتيح تقديم أول علاج معتمد على تقنية "CRISPR-Cas9" للمرضى في الدولة ممن عانوا طويلاً من محدودية الخيارات العلاجية، مؤكدًا أن الموافقة التنظيمية واتفاقيات التأمين تمهدان لتوفير علاجات تحويلية للمرضى المصابين بأمراض خطيرة مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا.