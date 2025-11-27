"تبيان" تحصد كأس الإيذاع في منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ تواصلت اليوم فعاليات منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025، في ميدان الوثبة للهجن بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات سن الإيذاع، لمسافة 6 كلم، في الفترة المسائية على مدار 14 شوطاً، منها 4 أشواط للرموز.

وأهدت "تبيان" مالكها المضمر حمد راشد غدير الكتبي أول رموز الإيذاع بعد أن انتزعت كأس الأبكار في الشوط المفتوح، محققة 8:59:04 دقيقة.

وتوجت "الشرود" بشعار مانع علي حماد الشامسي بكأس الأبكار في شوط المحليات بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 8:54:01 دقيقة.

وحققت "سعفة" بشعار سعيد سهيل اليبهوني الظاهري الرمز الثالث في منافسات الإيذاع بعد أن حصدت كأس الأبكار في شوط المحليات لفئة الإنتاج، بينما اختتمت "غازية" بشعار سالم سعيد الكتبي أشواط رموز الإيذاع، متوجة بكأس الأبكار في شوط المهجنات لفئة الإنتاج بزمن قدره 8:51:01 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في سن الإيذاع.

وشهدت الفترة الصباحية فوز" مستحيل" لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، ببندقية القعدان الرئيسي، في منافسات الإيذاع، لمسافة 6 كلم، على مدار 20 شوطاً، بزمن قدره 8:58:09 دقيقة، (التوقيت الأفضل)، وحصد " ضرغام" لمانع علي بن حماد الشامسي، لقب الشوط الثاني، وحاز على شداد القعدان المحليات الرئيسي، مسجلا 9:04:28 دقيقة.

وظفر "هملول" لسيف عبيد بن غانم المزروعي، بالمركز الأول في الشوط الثالث، و بندقية القعدان محليات الانتاج، بزمن قدره 9:05:18 دقيقة، وتوج " ملفت" لحميد عبدالله سعيد بن فارس الدرعي، بلقب الشوط الرابع، وحصد شداد القعدان المهجنات الانتاج، بزمن قدره 8:5947 دقيقة.

وتتجه الأنظار غداً نحو السباق التراثي الذي أصبح ركناً أساسياً ضمن أجندة فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن، من أجل إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتمسك بالهوية التراثية، وخصصت اللجنة المنظمة 15 شوطاً للسباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، ويحصل الفائز في كل شوط من أشواط السباق التراثي على جائزة تبلغ 100 ألف درهم.