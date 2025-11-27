المركز الوطني للتأهيل يشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية بالعين

العين في 27 نوفمبر/وام/ يشارك المركز الوطني للتأهيل في النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025 الذي تنظمه مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات و يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

تأتي مشاركة المركز في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بأخطار تعاطي المواد المخدرة، وتأكيد دوره الحيوي في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.

ويستعرض المركز من خلال جناحه الخاص أحدث برامجه الوقائية وخدماته العلاجية والتأهيلية، إلى جانب المبادرات التوعوية التي ينفذها بالتعاون مع العديد من الجهات مثل المدارس والجامعات والأجهزة الأمنية.

وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز إن مشاركتنا في هذه الفعالية تجسد التزامنا بتوسيع نطاق التواصل المجتمعي، والوصول إلى فئات جديدة من الجمهور لتعزيز الوعي بقيمة الوقاية أساسا لحماية الفرد والأسرة والمجتمع، ونحن نؤمن بأن نشر المعرفة والتوعية في مثل هذه المنصات يُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً.