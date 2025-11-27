مقر رواد أعمال دبي يستقطب 500 شركة ناشئة و1300 رائد أعمال

دبي في 27 نوفمبر /وام/ استقطب مقر رواد أعمال دبي منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي نحو 500 شركة ناشئة يمتلكها ويديرها نحو 1300 رائد أعمال، منهم نحو 100 رائد أعمال إماراتي، وذلك في خطوة تعكس مكانة دبي مركزا عالميا لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

وجاء إنشاء المقر ضمن مبادرة أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالتعاون مع شركائها، بهدف توحيد منظومة دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر توفير بيئة تجمع المواهب، والمستثمرين، والجهات الحكومية، ومسرعات الأعمال تحت سقف واحد.

و أكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

خلال جولة إعلامية نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في المقر اليوم أن مقر رواد أعمال دبي يمثل منصة موحدة لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل تطوير مشاريعهم.

وأوضح أن مقر رواد أعمال دبي مبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وفكرته الأساسية أن يكون منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية الداعمة ومسرعات الأعمال، بهدف مساعدة الشركات على تحقيق النمو.

وأشار إلى أن المؤسسة تركّز على تمكين رواد الأعمال من الحصول على الدعم اللازم للوصول إلى مستهدفات إنشاء 30 شركة ناشئة لتصبح شركات يونيكورن "مليارية" عالمية، وتحقيق النمو لـ 400 شركة صغيرة ومتوسطة لتدخل الأسواق الدولية.

وأضاف أنه منذ إطلاق المقر في أكتوبر استقطب 500 شركة ناشئة، و 1300 رائد أعمال، لافتاً إلى أن المقر الذي تبلغ مساحته 20 ألف قدم مربعة يتيح تعاوناً بين الشركات ورواد الأعمال مع المستثمرين والجهات الحكومية ولفت إلى وجود نحو 25 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار المهيري إلى أن أكبر تحديات رواد الأعمال يتمثل في التمويل، ولذلك يعمل المقر على إدخال شركات رأس المال الجريء والمستثمرين لدعم الشركات الناشئة، و الهدف تسريع مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد وتحويل المزيد منها إلى قصص نجاح عالمية.

من جانبه، أكد سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن الغرفة شريك استراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في إطلاق مقر رواد الأعمال في دبي، وتضطلع بدور محوري في دعم الشركات الناشئة للدخول في قطاع الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة.

وقال إن هدفنا من هذا المقر مساعدة الشركات على تأسيس أعمالها في دبي، والتعرف على شبكات المستثمرين والشركاء الحكوميين، وتسهيل منظومة الأعمال تحت سقف واحد وأوضح أن الغرفة تعمل على تمكين الشركات انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأكد عدد من رواد الأعمال المنتسبين إلى برامج المقر أن البيئة التي يوفرها أوجدت منصة عملية للتجربة، والتطوير، والحصول على المشورة المباشرة، والاتصال بالمستثمرين.

وقالت الدكتورة لويزا شيتور، مؤسسة "تين فيت فنتشرز" FT Ventures10 وهي شركة متخصصة في ابتكار وبناء مشاريع التكنولوجيا الصحية، ودعم المؤسسات في تطوير حلول متقدمة لمعالجة تحديات الرعاية الصحية، إن المقر يوفر بنية مثالية لرواد الأعمال العاملين في مجال التكنولوجيا الصحية ويجمع الأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين تحت سقف واحد.

من جهتها، أكدت سيدة كمالي، عضو في مشروع SixPACk" الرقمي، ورئيسة SixPACk" Academy ، أن المنصة تحقق تقدماً كبيراً بفضل الدعم الذي تتلقاه من مقر رواد الأعمال، مشيرة إلى أن المقر وفر لهم إمكانية التواصل المباشر مع المستثمرين والمتخصصين لتطوير نموذج عملهم القائم على تحويل الأنشطة الرياضية اليومية إلى مكافآت رقمية.

بدوره، أوضح أحمد الفلاسي، مؤسس Transpright، أن المقر شكل نقطة تحول في تطوير شركته المتخصصة في الحلول اللوجستية القائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي، منوها إلى أن البيئة المتكاملة للمقر تسهم في فتح قنوات تعاون مع شركات ومستثمرين.

و قالت بدور العمودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Data First Solutions، إن اختيار شركتها التي تعتبر مزود حلول البيانات والتحليلات ضمن برنامج مسرعات الأعمال المدعومة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسهم في تعزيز قدراتها ومهاراتها التي تتركز في الجانب التقني لتكون أكثر شمولية وفهما للجوانب التجارية وإدارة الأعمال وتسويقها.