اختتام منافسات "السباق التراثي" بمهرجان جائزة زايد الكبرى للهجن

أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام / اختتمت اليوم منافسات السباق التراثي ضمن مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025، للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً.

وأقيم السباق التراثي على مدار 15 شوطاً لمسافة كيلومترين بمشاركة واسعة من الشباب والشابات من المواطنين والمقيمين، للتنافس على جوائزه البالغة 100 ألف درهم.

وأحرز علي عبيد هلال الخاطري لقب الشوط الأول مع المطية "لفان"، مسجلا 3:02:46 دقيقة، بينما حصد أحمد خلفان أحمد المزروعي لقب الشوط الثاني مع المطية "شاهين"، بزمن قدره 3.05.29 دقيقة.

وتألقت مارينا بانشانكا على ظهر المطية "سراب"، وتوجت بالشوط الثالث المخصص للسيدات، مسجلة 3:22:71 دقيقة، كما فازت ريم محمد عبدالله سالم بلقب الشوط الرابع مع المطية "الشامخ"، بزمن قدره 3:07:55 دقيقة.

وتصدر راشد سيف طناف الراشدي مع المطية "الروضة" الشوط الخامس، بينما حصل على لقب الشوط السادس الكولومبي دافيد البيرتو على المطية "الشبابي".

وفاز مطر محمد الضبيعة الكتبي بلقب الشوط السابع مع المطية "الموج"، وغريب عبدالله مرخان الكتبي بالشوط الثامن مع المطية "الماهر"، ومنصور إبراهيم هلال بالشوط التاسع مع المطية "عجيب"، وحمد راشد لوتاه بلقب الشوط العاشر مع المطية "هملول".

وشهد الشوط الحادي عشر فوز الصغير سعيد المحرمي مع المطية "مشيرب"، وحصد سعيد أحمد عبدالله بالرفيعة لقب الشوط الثاني عشر مع المطية "سكر"، وعلي سهيل الفلاسي لقب الشوط الثالث عشر مع المطية "الساعي".

وأسدل الستار على المنافسات بشوطي السباق الآسيوي، وشهدا فوز محمد بن عمير الراشدي، مع المطية "مكرم"، وروان سامر بن صلاح مع المطية "العراف".