شرطة عجمان تستعرض أحدث ابتكاراتها الذكية في "معرض الاتحاد 54"

عجمان في 28 نوفمبر / وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة عجمان أحدث ابتكاراتها الذكية ومراحل تأسيسها وتطورها خلال مشاركتها في معرض "الاتحاد الرابع والخمسين" الذي نظمته جامعة عجمان.

ونجح جناح شرطة عجمان في جذب أنظار الطلبة والزوار بمحتوى نوعي يعكس مسيرة التطور والريادة في العمل الأمني، وذلك تأكيدا لدورها الفاعل في تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية وترسيخ الثقافة الأمنية لدى فئة الشباب.

وقدمت الشرطة عبر منصتها حزمة من أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجالات الأمن والسلامة والمرور، متيحة للزوار فرصة التعرف على الأنظمة المرتبطة بالاستجابة السريعة، وتوظيف تقنيات الواقع الافتراضي في تقديم الخدمات، مما يعكس حرص القيادة على رفع جودة الخدمات الشرطية وتعزيز أمن المجتمع.

واصطحب الجناح زواره في رحلة عبر الزمن من خلال عرض صور أرشيفية نادرة توثق مراحل تأسيس وتطور الجهاز الشرطي، بالإضافة إلى استعراض تطور الزي العسكري والدراجات الإعلامية، وهو ما شكل عنصر جذب لافتا للمهتمين بتاريخ العمل الأمني ومراحل تطوره.

وعلى هامش المعرض، اطلع الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، وعدد من المسؤولين على محتويات الجناح، حيث ثمن جهود شرطة عجمان في تعزيز شراكاتها الأكاديمية ودعم الطلبة عبر إطلاعهم على التجارب الأمنية المتقدمة، مشيداً بمستوى التنظيم والمحتوى التثقيفي المقدم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشرطة الدائم على توثيق الروابط مع مؤسسات المجتمع، وإبراز الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في حماية الوطن ومكتسباته، وترسيخ القيم الوطنية في نفوس الجيل الجديد.