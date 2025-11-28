شرطة رأس الخيمة تنظم مسيرةً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

رأس الخيمة في 28 نوفمبر/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تحت اشراف وزارة الداخلية بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54، مسيرة عيد الاتحاد على كورنيش القواسم برأس الخيمة.

حضر المسيرة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين والضباط من شرطة رأس الخيمة، وبمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وبهذه المناسبة الوطنية، رفع سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين.

بدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني ورفع علم الدولة ولاءً وانتماءً للوطن الغالي، في لحظة مليئة بالفخر والاعتزاز، حيث وقف الجميع متحدين تعبيرًا عن روح الاتحاد وترسيخ قيم القيادة الحكيمة.

عقب ذلك استعرضت فرق شرطة رأس الخيمة آلياتها ومعداتها العسكرية التابعة لها، بمشاركة كلية الشرطة بأبوظبي وفرق الدفاع المدني والفرقة الموسيقية العسكرية والشرطة النسائية والحرس الأميري وعروض "فرقة الخيّالة" ووحدة "الكلاب البوليسية K9" بالإضافة إلى مشاركة فعالة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبمشاركة

من طلاب بعض المدارس في رأس الخيمة في المسيرة الوطنية التي شهدت مقارنة شيقة بين الأمس والحاضر، من خلال عرض المركبات والمعدات الحديثة المستخدمة حاليّا في الأجهزة الأمنية مقارنة بالماضي.

وعكس هذا العرض التطور الكبير الذي شهدته الإمارات في المجال الشرطي والأمني، حتى أضحت نموذجًا عالميًا في نشر وتعزيز الأمن والسلامة وجودة الحياة في المجتمع.

ومن الإضافات المميزة في المسيرة مشاركة طائرة درون تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من نوع FlyCart 30، الرائدة عالميًا في مجال الطائرات بدون طيار، ورفعت الطائرة علم الامارات العملاق بمقاس أكثر من 10 أمتار، مستفيدة من قدرتها العالية على حمل وزن يصل إلى 40 كيلوغرامًا بكل كفاءة وثبات.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام شرطة رأس الخيمة بتبنّي أحدث التقنيات وتطبيق أعلى معايير السلامة في تشغيل الطائرات بدون طيار، ليكون العرض رسالة وطنية يستحق أن يُرفع بأكبر حجم، وعلى أطول مسار، وبأعلى درجات الاحترافية.

وأشاد اللواء علي بن علوان، بالتنظيم الرائع للحدث وبمشاركة فاعلة من قبل الجمهور، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يُجسد قيم ومعاني الوفاء والتلاحم الوطني وأمجاد روح الاتحاد التي تمثل جوهر استقرار الدولة وسبيل استدامة تنميتها.