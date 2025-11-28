طرق دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 بفعاليات تراثية ووطنية

دبي في 28 نوفمبر/ وام / احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بعيد الاتحاد الـ54 من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية في مبنى الهيئة الرئيسي، بحضور معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، إلى جانب مشاركة واسعة من موظفيها.

وتضمّن برنامج الاحتفال عروضاً وطنية ولوحات غنائية وشعرية قدّمتها فرق فنية أحيت تاريخ دولة الإمارات ومسيرة الاتحاد، كما شملت الفعاليات فقرات تراثية أبرزها نقش الحناء، واستعراض الأزياء الإماراتية التقليدية، والمهن القديمة، وعرض بيوت العريش وأدوات الصيد البحري، إلى جانب إبراز التنوّع الجغرافي والبيئي ومراحل بناء الدولة.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة الخميري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، إن الاحتفال يأتي تعبيراً عن الاعتزاز بالقيادة والإنجازات الوطنية ودور الآباء المؤسسين، مشيرةً إلى أن الهيئة نظمت كذلك فعاليات خارجية في أبرز مناطق الإمارة لتعزيز مشاركة الجمهور في المناسبة.

وأضافت أن الفعاليات الخارجية شملت إنارة الشلالات في قناة دبي المائية بألوان علم دولة الإمارات، وعرض تصاميم عيد الاتحاد الـ54 على لوحات الأنظمة المرورية الذكية وشاشات المترو والترام والشاشات الداخلية للهيئة، إلى جانب توزيع الأعلام على رواد محطات المترو.

كما نظّمت الهيئة مسيرة عبرات تراثية انطلقت من محطة السبخة للنقل البحري مروراً بمحطة السيف وصولاً إلى محطة سوق ديرة القديم.