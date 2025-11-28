شرطة أبوظبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام / احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعيد الاتحاد الـ54 للدولة ، تخليدًا وتمجيدًا لمكانة هذا اليوم العظيم في نفوس أبناء الوطن، وتعبيرًا عن الإلتزام بالقيم والمبادئ الراسخة، واعتزازًا بالإنجازات المتتالية لمسيرة الاتحاد التي شهدت تطورات عملاقة بمختلف المجالات ليظل وطن الخير والعطاء نموذجًا في الريادة والتقدم .

وشهد الحفل الذي نظمته إدارة المراسم والعلاقات العامة والذي أقيم في مجمع إدارات شرطة أبوظبي حضور مديري القطاعات والمديريات، ومدراء الإدارات، وعدد كبير من منتسبيها الذين شاركوا في إحياء المناسبة الوطنية.

وجدد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات عهد الولاء والإنتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مؤكدًا الحرص على صون المكتسبات الوطنية، وتعزيز مسيرة الإنجازات في العمل الشرطي والأمني، لتبقى راية الوطن عالية خفاقة في ميادين التميز والريادة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الدولة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وعبر العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، عن الفخر بمسيرة الاتحاد ومنجزاته، مؤكدًا أن استدامة الأمن وجودة الخدمات الشرطية أسهمتا في جعل دولة الإمارات من أسعد دول المنطقة وأكثرها أمانًا.

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلتزامها بمواصلة جهود التطوير والاحترافية، عبر تبنّي أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ودعم وتعزيز قدرات الموارد البشرية والكفاءات الوطنية التي تواصل العمل وفق الأهداف والأولويات الاستراتيجية، بما يضمن استدامة الأمن والأمان، ويواكب مسيرة الإنجازات الريادية التي تحققها دولة الإمارات في مختلف المجالات كافة.

وتضمن الاحتفال عزف السلام الوطني، وعرض مقطوعات موسيقية وطنية وتراثية، إلى جانب استعراض لأحدث الدوريات الشرطية الفارهة التي عكست مستوى التطور والجاهزية في المنظومة الشرطية.

وقدم طلبة مدرسة أم كلثوم في العين فقرات تراثية ورقصات شعبية احتفت بروح الاتحاد وأصالة الموروث الإماراتي، وتقديم الحلويات القديمة في ركن دكان الطيبين لذكريات الماضي الجميل الذي أضفى على الحفل طابعًا تراثيًا في أجواء وطنية مميزة، تغمرها روح الانتماء والولاء للوطن.