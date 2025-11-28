مكتبة محمد بن راشد تطلق كتاب الثقافة ودورها في بناء المجتمع

دبي في 28 نوفمبر / وام / أطلق الذراع المؤسسية للنشر والترجمة بمكتبة محمد بن راشد كتاب "الثقافة ودورها في بناء المجتمع.. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة" وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم المحتوى العربي وترسيخ دور المعرفة كركيزة لبناء مجتمع متماسك وواثق بهويته.

وجاءت هذه الخطوة ضمن مبادرات عام المجتمع 2025 تحت شعار يدا بيد بما يعكس الدور المركزي للثقافة في دعم قيم التلاحم الاجتماعي وتنمية الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني.

وشارك في تأليف الكتاب تسعة من الخبراء والأكاديميين الإماراتيين من أبرزهم معالي محمد أحمد المر والدكتور محمد سالم المزروعي والدكتور حسنين توفيق إبراهيم وعلي عبيد الهاملي والدكتور صلاح القاسم وظاعن شاهين والدكتورة عائشة الشامسي والدكتور سعيد حسن علي والدكتورة بديعة الهاشمي.

ويقدم الإصدار رؤية شاملة حول النهضة الثقافية الوطنية وكيفية ترجمتها إلى سياسات مؤسساتية فاعلة.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي أن الإصدار يعكس التزام المكتبة بتعزيز الحراك الثقافي الوطني وتقديم محتوى معرفي يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية ودعم التنمية الفكرية بينما تناولت الدكتورة بديعة الهاشمي في مساهمتها أثر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي على الثقافة الإماراتية وأهمية استدامة الموروث الثقافي وتعزيزه لدى الأجيال الناشئة.