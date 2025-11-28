"العين الدولي للصيد والفروسية" يحتفي بالتراث والرياضات الذهنية والجسدية

العين في 28 نوفمبر/ وام / تتواصل فعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025 في مركز أدنيك العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين بمشاركة واسعة من الجهات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية والرياضية، وفي مقدمتها هيئة أبوظبي للتراث، ونادي صقاري الإمارات، ومحمية المرزوم للصيد، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وتشارك هيئة أبوظبي للتراث بصفتها الشريك التراثي للحدث، مقدمةً تجربة غنية تعكس عمق الموروث الإماراتي عبر أركان متنوعة، منها ركن الأزياء التراثية الذي يتيح للزوار تجربة ارتداء الملابس التقليدية والتقاط الصور، وركن مهرجان الظفرة بجولة افتراضية، إضافة إلى منصة برنامج شاعر المليون.

كما يقدم جناح الهيئة تجارب مبتكرة مثل لعبة تحدي الهدد الرقمية، والشاشات الذكية ثلاثية الأبعاد التي تأخذ الزوار في رحلة بصرية تحتفي برموز التراث، إلى جانب ورش القهوة العربية، ومسابقات اليولة والطبخ الشعبي، بما يعكس رؤية الهيئة في عرض التراث بأسلوب معاصر يجذب مختلف الفئات.

ويضم جناح نادي صقاري الإمارات أبرز مبادراته مثل مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، ومركز السلوقي العربي، ومكتبة حمدان بن زايد للصقارة العالمية، ويوفر للزوار فرصة تجربة تفاعلية تشمل عروضاً حيّة للصقور، ومناطق للتفاعل المباشر، والتعرف على تقنيات الصيد التقليدي، إضافة إلى برنامج الزيارات المدرسية لتعريف الأجيال الجديدة بفنون الصقارة.

ويسلط الضوء على مبادرة حماة الصقارة التي تبرز دور الشباب في صون هذا الإرث، ويحتفي بالسلوقي العربي عبر عروض حيّة وقصص تراثية عن شراكته التاريخية مع الصيد بالصقور.

أما محمية المرزوم، التي تأسست في العام 2015 على مساحة 923 كيلومتراً مربعاً، فتستعرض جهودها في إحياء تقاليد الصيد بالصقور في بيئة آمنة ومستدامة، وتتيح للزوار فرصة خوض تجربة الصيد التقليدي للأرنب وطائر الحباري باستخدام الإبل أو السيارات الكلاسيكية، مع الالتزام بضوابط قانون الصيد في أبوظبي.

وتؤكد إدارة المحمية أن أهدافها تشمل المحافظة على الهوية الثقافية، تعزيز الوعي البيئي، واستدامة التنوع الحيوي، إلى جانب جعل أبوظبي الوجهة الأولى لعشاق الصيد التقليدي.

وفي جانب الرياضات الذهنية، يقدم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية تجربة مبتكرة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، إذ يوفر للزوار فرصة التفاعل مع روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتدريبهم على الشطرنج وخوض مباريات مباشرة معها.

وقال هاشم الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي: "حرصنا على تقديم تجربة جديدة تمزج بين الرياضة الذهنية والتكنولوجيا الحديثة من خلال هذه الروبوتات للتدرب والمنافسة على رياضة الشطرنج، لتكون إضافة نوعية للمعرض، وتفتح آفاقاً جديدة أمام محبي الشطرنج".

وتؤكد هذه المشاركات أن المعرض ليس مجرد حدث للصيد والفروسية، بل منصة متكاملة تجمع بين الرياضات الجسدية والذهنية، وبين الموروث الثقافي والتقنيات الحديثة، مما يعكس رؤية الإمارات في الحفاظ على تراثها وتعزيز الابتكار في آن واحد.