"فيكتوري 4" أول المنطلقين في السباق الرئيسي لجولة "فورمولا1" بجدة

جدة في 28 نوفمبر/ وام / تصدر شون تورونتي، قائد زورق "فيكتوري 4"، الاختبارات التأهيلية الرسمية التي أقيمت اليوم استعداداً للسباق الرئيسي غداً في الجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا1"، المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية.

وسجل تورونتي الزمن الأسرع وقدره 41.444 ثانية، ليضمن الانطلاق من المركز الأول في سباق السبت، متقدماً على جوناس أندرسون من الفريق السويدي الذي جاء ثانياً بزمن 41.647 ثانية، فيما حل الهولندي فيرديناند زانديربيج من فريق "رد ديفل" الصيني ثالثاً بزمن 41.903 ثانية.

وفي أبرز النتائج الأخرى بهذا السباق، جاء أليك ويكستروم على متن زورق «فيكتوري 3» في المركز السادس بزمن 42.419 ثانية، فيما حلّ ستيفان أرناد من فريق الشارقة في المركز السابع بزمن 42.202 ثانية، وتبعه زميله في الفريق نفسه راسيتي وايت ثامناً بزمن 42.546 ثانية، بينما جاء إريك ستارك من فريق أبوظبي في المركز الحادي عشر بزمن 42.944 ثانية.

وتواصلت الفعاليات اليوم بإقامة سباقي السرعة "السبرينت"، حيث واصل تورونتي تألقه وفاز بسباق السرعة الأول بفارق 4.282 ثانية عن الفرنسي بيتر مورين من فريق الصين، ليضيف 10 نقاط إلى رصيده في الترتيب العام.

وفي السباق الثاني، فاز جوناس أندرسون من فريق السويد بالمركز الأول، وحلّ ستيفان أرناد من فريق الشارقة ثانياً، وستيفان هاجين من فريق الصين ثالثاً، وجاء منصور المنصوري من فريق أبوظبي في المركز الرابع، وجاء أليك ويكستروم في المركز السابع.