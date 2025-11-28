"قصر الوطن" يقدم تجربة تراثية وثقافية متكاملة في عيد الاتحاد الـ54

أبوظبي في 28 نوفمبر / وام / أعلن قصر الوطن عن إطلاق برنامج احتفالي خاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، موجهاً دعوته للجمهور للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية في رحابه، باعتباره أحد أبرز الصروح المعمارية والثقافية في الدولة، والمعلم الوطني الذي يجسد الإرث الإماراتي الأصيل وقيمه الراسخة، حيث يقدم لزواره تجربة استثنائية داخل مجمع قصر الرئاسة تجمع بين عراقة الماضي ورؤية المستقبل، مما يجعله المكان الأمثل للتعبير عن معاني الانتماء والاعتزاز الوطني.

وتتصدر المشهد الاحتفالي حزمة من الفعاليات التي تعكس عمق الهوية الوطنية، حيث يستقبل القصر زواره بالعروض الموسيقية الحية، وفقرة "العيالة" التراثية، إلى جانب عروض الصقور في الساحة الخارجية، وتكتمل التجربة بتقديم الضيافة الإماراتية الأصيلة من القهوة العربية والتمور في جلسات تقليدية تعبر عن كرم الضيافة وروح المناسبة.

وتتيح الزيارة فرصة فريدة للتجول بين أروقة القصر وحدائقه المصممة بعناية، واستكشاف كنوزه المعرفية بدءا من "مكتبة قصر الوطن" التي توثق المسار السياسي والاجتماعي للدولة، وصولا إلى "بيت المعرفة" ومعرض "حبر من ذهب" الذي يبرز، عبر مخطوطاته النادرة، الدور التاريخي للمنطقة في إثراء المعرفة الإنسانية.

كما تتضمن الاحتفالات العروض اليومية المميزة للقصر، حيث يقام عرض الخيالة الذي يجسد عراقة الفروسية يومياً عند الساعة 5:45 مساء، وتقدم فرقة الموسيقى العسكرية معزوفاتها الوطنية في تمام الساعة 4:00 مساء أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، ليختتم الزوار يومهم بعرض المؤثرات الضوئية والصوتية على الواجهة الرئيسية للقصر الذي يقام عند الساعة 6:30 مساء يوميا، والذي يروي قصة الدولة عبر الماضي والحاضر والمستقبل.

وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير مساحة للتلاقي والاحتفاء بروح الوحدة، جامعة المواطنين والمقيمين في إطار احتفالي يرسخ قيم المحبة والولاء لهذه الأرض.