الفارسة ليلى المرزوقي تحصد لقب القدرة الـ 15 في 8 سنوات

أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ حققت الفارسة ليلى المرزوقي من "اسطبلات الكمدة" فوزها الخامس عشر في بطولات القدرة خلال مسيرة امتدت نحو 8 سنوات مع الألقاب انطلاقا من عام 2017.

ونجحت المرزوقي على صهوة الجواد "عزم" بحصد المركز الأول في سباق الاسطبلات الخاصة للقدرة أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، ضمن فعاليات كأس الاتحاد للقدرة.

وقالت البطلة إن الفوز بهذا اللقب يحمل الكثير من المعاني الجميلة لأنه مرتبط بمناسبة وطنية عزيزة، ووسط أجواء منافسات قوية حتى اللحظات الأخيرة من الفرسان والفارسات للفوز باللقب، بالإضافة إلى أنها حصلت على المركز الثاني مع الجواد نفسه في بوذيب قبل موسمين، بأفضل أداء يعكس تطوره.

وأثنت على جهود "اسطبلات الكمدة"، في توفير بيئة مميزة تمنحهم القدرات التنافسية، والوصول إلى المراكز الأولى، وتمكين المرأة من الوصول إلى الإنجازات في رياضة القدرة والتحمل، مشيدة بدعم سعيد الكمدة وراشد سعيد الكمدة والمدرب منصور إبراهيم.