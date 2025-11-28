المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة بجامعة الشارقة يناقش التعاون مع قطاعات التكنولوجيا والصناعة

الشارقة في 28 نوفمبر / وام / ناقش المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، برئاسة سعادة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، سبل تطوير برامج الكلية وتعزيز التعاون مع قطاعات التكنولوجيا والصناعة، بما يدعم جهود البحث العلمي ويرفع جاهزية الطلبة لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي أهمية تعزيز العمل متعدد التخصصات وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الخريجين.

وخلال اجتماع المجلس الاستشاري للكلية، الذي يعد الأول للعام الأكاديمي 2025 – 2026، استعرض الأستاذ الدكتور عباس عميرة عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، برامج الكلية وخططها المستقبلية، والتي تشمل دمج الابتكار والتدريب العملي واستقطاب كفاءات بحثية وأكاديمية جديدة.

وأشاد سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، بخبرات أعضاء المجلس الاستشاري الوطنية والدولية وإسهاماتهم في دعم التقدم التقني، مؤكدا أهمية الاستفادة من توصياتهم لتحديث الخطط الأكاديمية وتوسيع برامج الكلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الجهات الحكومية والخاصة من أعضاء المجلس الاستشاري، إلى جانب مسؤولي الجامعة ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية.