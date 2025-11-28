"اسطبلات الوثبة" تحرز "لقب السيدات" في سباق الاتحاد للقدرة

أبوظبي في 28 نوفمبر / وام / أحرزت "اسطبلات الوثبة" اليوم لقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ضمن فعاليات سباقات عيد الاتحاد للقدرة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 122 فارسة.

وشهدت قرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم، نجاح الفارسة كوثر زيتوني في تحقيق أول ألقابها في سباقات القدرة على صهوة الفرس "لاماراي اسارا"، مسجلة 3:38:40 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.44 كلم/ ساعة.

وحصدت نورة حمد القبيسي المركز الثاني على صهوة "ديفاين دي تركلين" لاسطبلات البوادي بزمن قدره 3:38:50 ساعة، وجاءت ثالثة ليتشيا سوز على صهوة "سيرافينو" لاسطبلات المغاوير، محققة 3:41:27 ساعة.

توج الفائزات أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

ويقام غدا سباق الاتحاد للعمالقة بحد أدنى لوزن الفارس 70 كجم، لمسافة 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى باللون البرتقالي 30 كلم، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضا 30 كلم، ثم الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، وصولا إلى المرحلة الأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.