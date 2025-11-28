أوركسترا فردوس تشدو بأغنية "زايد وراشد" في "بيت الفن" تزامنا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54

دبي في 28 نوفمبر / وام / في إطار فعاليات الشهر الوطني، وتزامنا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54، تحيي أوركسترا فردوس النسائية في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من ديسمبر، حفلا موسيقيا في "بيت الفن" بمدينة إكسبو دبي وذلك بالتعاون بين براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي- الجهة المُشرِفة على فعاليات الشهر الوطني- ومدينة إكسبو دبي.

وكان براند دبي قد أطلق أغنية "زايد وراشد" في نوفمبر من العام الماضي، في إطار النسخة الأولى من حملة "#زايدوراشد" التي انطلقت بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، احتفاءً بذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، "طيّب الله ثراهما"، وعرفاناً بالجميل لما قدماه للوطن من عطاء، وما أسساه من ركائز انطلقت منها الدولة في مسيرة نماء مباركة وصلت بها الدولة اليوم إلى أرقى المراتب في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وتشدو الأوركسترا، بقيادة المايسترو اللبناني العالمي هاروت فازليان، بأغنية "زايد وراشد" التي تم اختيار مقاطعها من قصيدة "الشعب والقايد" من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي ملحمة شعرية مُلهِمة توثّق مناقب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، "طيّب الله ثراهما"، ودورهما في قيام دولة الاتحاد، كما ستقدم الأوركسترا عزفاً لعدد من المقطوعات المأخوذة من التراث الموسيقي لدولة الإمارات.

وتعكس أوركسترا فردوس من خلال تنوع الخلفيات الثقافية للعازفات الطبيعة العالمية لدبي ويبرز صورة مجتمعها المنفتح على مختلف الثقافات ومكانتها مركزاً للإبداع والمواهب من مختلف أنحاء العالم، حيث ستشارك 25 عازفة من حول العالم في تقديم هذه الأمسية الموسيقية ذات الطابع الوطني في "بيت الفن" المركز الثقافي متعدّد التخصصات، الذي يهدف لدعم الفنون والمساهمة في إثراء التعبير الفني والسرد الإبداعي مستلهماً مفهومه من النسيج التراثي والثقافي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وبهذه المناسبة، أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، أن هذا العمل الفني رفيع المستوى يأتي في إطار الاحتفاء بذكرى الآباء المؤسسين وما قدمه الشيخ زايد والشيخ راشد، رحمهما الله تعالى، من عطاء وما أرسياه من أسس وقيم انطلقت منها مسيرة الإمارات، وما أثمرته من إنجازات نوعية، من بينها مدينة إكسبو التي تقف شاهدة على الرؤية المستشرفة للمستقبل، وقدرة أبناء الإمارات على تحويل الطموحات الكبيرة إلى واقع مُلهِم.

وأعربت شيماء السويدي عن اعتزاز براند دبي بالتعاون المثمر مع مدينة إكسبو دبي في الاحتفاء بمناسبات وطنية غالية تتخلل الشهر الوطني، مؤكدة أن مختلف الفعاليات المتضمنة في إطاره لاسيما حملة "زايد وراشد" هدفها إبراز مدى الانتماء للوطن والعرفان للآباء المؤسسين الذين وضعوا اللبنات الأولى في بنيان الاتحاد وكانت الأساس لنهضته التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم.

بدورها، قالت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لحملة زايد وراشد، إن تعاون براند دبي مع أوركسترا فردوس واختيار "بيت الفن" في مدينة إكسبو دبي لتقديم هذا العرض الموسيقي المبدع، يعكس ارتباط دبي بالثقافة الإماراتية الأصيلة، والمبادئ والقيم التي تأسس عليها بنيان دولة الإمارات، والتي انطلقت منها نحو العالمية، إذ تعد مدينة إكسبو دبي، من الشواهد المهمة على ما وصلت إليه دولة الإمارات ودبي من مكانة رائدة في بناء جسور التواصل بين الشعوب من أجل مستقبل أفضل للجميع، أساسه الاستدامة والتفاهم والتعاون.

من جهتها، قالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، والقيّم الفني لـ"بيت الفن": يسرّنا التعاون مع براند دبي في الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلب جميع أفراد المجتمع الإماراتي، حيث أعددنا برنامجاً متنوّعاً يتناسب مع جوهر بيت الفن انطلاقاً من كونه منصة حاضنة للفنون الإماراتية، سواء كانت الفنون الموسيقية أو الفنون الشعبية وغيرها، كما يعكس بيت الفن تطور دولة الإمارات ونهضتها من خلال استضافته أعمالاً فنية إماراتية وخليجية تتضافر معاً لتروي قصة تاريخ مشترك منذ قيام اتحاد الإمارات وحتى يومنا هذا.