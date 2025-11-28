بلدية عجمان تحتفي بعيد الاتحاد الـ54 بفعاليات تراثية

عجمان في 28 نوفمبر/ وام / احتفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بعيد الاتحاد الـ54 بإقامة مجموعة من الفعاليات التراثية في ساحة الاحتفالات أمام متحف المنامة، في احتفالية وطنية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد ونجاحاته المتواصلة منذ تأسيسه على يد الآباء المؤسسين.

حضر الاحتفال سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والمدراء التنفيذيون، وموظفو الدائرة، والمؤسسات الحكومية بالمنطقة إضافة إلى حضور كبير من أهالي مدينة المنامة الذين شاركوا في إحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد مدير عام الدائرة أن الاحتفال بعيد الاتحاد يحمل رمزية خاصة، نظرًا لما يحتضنه المكان من تاريخ عريق وإرث أصيل يعكس جذور المجتمع الإماراتي، وقال إن عيد الاتحاد مناسبة راسخة في وجدان كل إماراتي، نستلهم منها قوة الاتحاد وتلاحم الشعب حول قيادة الإنجازات وتجاوز التحديات، ولا يزال يواصل مسيرة الريادة والتنمية بخطى ثابتة ورؤية طموحة.

وتضمّن الاحتفال في ساحة الاحتفالات أمام متحف المنامة مجموعة من العروض التراثية والفقرات الشعبية التي أبرزت هوية الإمارات، وعكست اعتزاز المجتمع بموروثه الوطني المتجذّر عبر الأجيال.

واختتمت الدائرة فعالياتها بالتأكيد على استمرار جهودها في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ قيم الانتماء والولاء، مواصلةً مسيرة العطاء والبناء نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.