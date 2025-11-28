فعاليات وطنية تُضيء الفجيرة في عيد الاتحاد الـ54 وتبرز عراقة التراث وروح الانتماء

الفجيرة في 28 نوفمبر/ وام / نظمت لجنة الاحتفالات بإمارة الفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 فعاليات وبرامج متنوعة لمختلف مناطق الإمارة، في مشهد يجسد معاني الوحدة والاعتزاز بالإنجازات الوطنية، حيث تزدان الشوارع بالأعلام، وتتردد الأناشيد الوطنية في الأرجاء، ليجتمع المواطنون والزوّار في أجواء تعكس حبّ الوطن ووحدة أبنائه، وتبرز قيم التلاحم المجتمعي الذي تتميز به احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد عاماً بعد عام.

واحتضن بيت الفن في الفجيرة الفعالية الرئيسية لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54 بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وبتنظيم من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسط حضور جماهيري غفير توافد من مختلف مناطق الإمارة في أجواء وطنية احتفت بروح الاتحاد وتراث الإمارات.

وانطلقت الاحتفالات بحضور لافت للفنون الشعبية، حيث قدّمت فرقة اليولة الحربية عروضاً شعبية بأدائها المتناغم الذي حمل رمزية القوة والانتماء، فيما أضفت فرقة الويلية "الدان" نكهة أصيلة عبر إيقاعاتها الشجية التي تعيد إلى الذاكرة عبق الماضي في فنون الساحل الشرقي.

وتضمن البرنامج الاحتفالي أوبريتاً راقياً حمل عنوان "الفجيرة بين عبق الجبال ومجد البحار" قدمه طلبة المدارس، في لوحة فنية جسدت رحلة الاتحاد ومسيرة العطاء في تناغم بين البيئة الجبلية والبحرية، كما شارك الشعراء بقصائد وطنية عبرت عن الاعتزاز بالقيادة ومنجزات الاتحاد، فيما شاركت أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية بمقطوعات وطنية جمعت بين الهوية الإماراتية وروح الموسيقى العالمية لتشكل لحظة استثنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أما منطقة القرية فقد شهدت احتفالاً وطنياً بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والذي أقيم بجانب قلعة القرية التراثية، حيث اشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي سلطت الضوء على أهم جوانب الحياة الثقافية والتراثية لدولة الإمارات، وشملت الفعاليات عروضاً مدرسية، وعروضاً للفرق الحربية الغنائية وفرقة النهمة البحرية، ومعروضات الحرف اليدوية في القرية التراثية، إلى جانب جلسات شعرية وعروض موسيقية وتراثية متنوعة عكست ثراء الثقافة الإماراتية وتنوّعها، وجسدت روح الوحدة والانتماء والولاء للوطن.

فيما شهدت منطقة ثوبان حضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وأهالي المنطقة للاحتفالات الوطنية في ملعب ثوبان، وتم استعراض العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية المميزة، وشملت هذه الفعاليات العرض العسكري والمسيرة الوطنية، فيما شاركت المدارس بالرقصات التقليدية التي تعكس روح الوحدة والفخر الوطني لدى الشعب الإماراتي، وتعزز الوعي بالتراث الثقافي والقيم التي يحملها الشعب الإماراتي، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الفعاليات عروضا من الفرق الشعبية والمعارض التراثية والحرفية التي تعرض المنتجات التراثية المحلية.

أما منطقة الحنية في إمارة الفجيرة فقد أقامت الاحتفالات الوطنية بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي في ملعب الحنية، حيث قدّمت برنامجاً متنوعاً شمل سلسلة من الأنشطة التي أبرزت جوانب من الثقافة والتراث الإماراتي، وتضمّن الاحتفال عروضاً مدرسية قدّمها الطلبة، إلى جانب معرض للأسر المنتجة، وجلسات شعرية أعادت إحياء التراث الأدبي المحلي، واشتمل البرنامج أيضاً على عروض موسيقية وتراثية قدّمتها فرق حربية متنوعة، جسدت أصالة الموروث الإماراتي وثراءه، وعبرت عن جماليات التراث الغنائي والموسيقي، بما يعكس الروح الوطنية العميقة والانتماء الراسخ في نفوس أبناء دولة الإمارات.

أما مجلس الحلاّه المجتمعي فقد شهد أجواءً احتفالية بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي عكست روح المناسبة الوطنية، وتضمن برنامجاً متنوعاً اشتمل على عروض ثقافية وتراثية تبرز ملامح الهوية الإماراتية الأصيلة، وعرضاً عسكرياً وفقرات مدرسية قدّمها الطلبة، مع مجموعة من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً موسيقية تراثية، منها فن العازي والأهازيج الشعبية التي تُجسّد ثراء الموروث الإماراتي وتروي قصص الفخر والانتماء، وضمّت الفعالية أيضاً الحرف اليدوية التي استعرضتها القرية التراثية المصاحبة للحدث.

وتضمن برنامج الاحتفال في موقع الاحتفالات في "الطويين"، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وأهالي المنطقة، مجموعة متنوعة من الفعاليات التي اجتذبت الجمهور، منها عروض موسيقية للفرق الشعبية وعرض للجاليات المقيمة في الدولة، ومسيرة وطنية شارك فيها أهالي المنطقة وعروض عسكرية مصاحبة، كما تضمنت قرية تراثية ومعرضاُ للأسر المنتجة.

وتضمن برنامج الاحتفال في مدينة محمد بن زايد العرض العسكري والفنون الشعبية بمشاركة الفرق الحربية، وعروضاً تراثية متنوعة شملت فقرة للعرس القديم ومسابقة أفضل زي تراثي، وفقرات شعرية تعبر عن حب الوطن والولاء لقادته والفخر بمنجزات الاتحاد.

وجاءت هذه الاحتفالات تجسيداً لمعاني الولاء والانتماء، وسط مشاهد حيّة عكست روح الوحدة والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية.