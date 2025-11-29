"إكسبو الشارقة": تضحيات الشهداء نور يضيء دروب الوطن

الشارقة في 29 نوفمبر /وام/ أكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم الشهيد سيظل مناسبة وطنية خالدة محفورة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، ومحطة سنوية نقف فيها بكل إجلال وإكبار أمام عظمة التضحيات التي قدمها أبطالنا البواسل .

وأضاف: " نستحضر في هذه الذكرى المجيدة مآثر أبطال الإمارات ونجدد العهد والولاء بأن تظل تضحيات الشهداء الأبرار الحافز الأكبر لنا لمضاعفة الجهد والعمل الدؤوب حفاظاً على المكتسبات الحضارية التي تنعم بها دولتنا اليوم".

ورفع أسمى آيات التقدير والعرفان لأسر الشهداء وذويهم، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب.