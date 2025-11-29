"غرفة الشارقة": يوم الشهيد ملحمة وطنية خالدة

الشارقة في 29 نوفمبر /وام/ أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية فارقة ومناسبة تتجلى فيها قيم الانتماء بأبهى صورها، حيث تقف دولة الإمارات، قيادة وشعباً، وقفة إجلال وإكبار أمام تضحيات كوكبة من أبنائها البررة الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء، وارتقوا في ميادين العز والكرامة دفاعاً عن الحق وصوناً لمكتسبات الوطن، ليظل علم الإمارات خفاقاً شامخاً في العلياء، شاهداً على عزيمة رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية ترسيخ لنهج الوفاء وكافة المبادئ النبيلة التي غرسها الآباء المؤسسون في الوجدان الإماراتي، وتتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، لافتاً إلى أن بطولات شهدائنا الأبرار ستظل أوسمة شرف على صدورنا، ومنارات مضيئة تقتبس منها الأجيال القادمة دروس التفاني والإخلاص في حب الوطن، وتستلهم منها معاني البذل في سبيل رفعة الدولة وإعلاء شأنها بين الأمم.

واعتبر العوضي يوم الشهيد مناسبة لتجديد عهد الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة.