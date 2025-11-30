شرطة رأس الخيمة تنظم فعالية يوم الشهيد

رأس الخيمة في 30 نوفمبر / وام /نظمت شرطة رأس الخيمة أمام سارية العلم فعالية يوم الشهيد .

وعبرت الفعالية عن مكانة الشهداء في نفوس أبناء الوطن .

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة : نفتخر في هذه المناسبة المجيدة بما سطره شهداء الوطن من ملاحم عز وفخر، لنستذكر بطولاتهم وتضحياتهم، فما بذله الشهداء الأبرار من عطاء، إنما يثبت أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتردد أبداً في الوفاء بمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه وطنه وأمته.

وأوضح أن شرطة رأس الخيمة بكافة أجهزتها تحرص على المشاركة في يوم الشهيد، الذي نتذكر فيه ما قدمه شهداء الوطن وأبنائه من تضحيات، من أجل أن تظل راية الإمارات مرفوعة.