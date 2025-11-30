منتخب الإمارات يحصد 25 ميدالية في بطولة العالم للكيك بوكسينج

أبوظبي في 30 نوفمبر/وام/اختتم منتخبنا الوطني مشاركته في بطولة العالم للكيك بوكسينج لفئتي السينيرز والماسترز، بحصد 25 ميدالية، بواقع 9 ذهبية، و 7 فضية، و9 برونزية.

أقيمت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في مركز أدنيك أبوظبي على مدار 6 أيام، بمشاركة 2000 رياضي ورياضية من 150 دولة للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية.

جاءت المشاركة بأكبر بعثة إماراتية في تاريخ بطولات العالم للكيك بوكسينج، وضمت 92 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات والأوزان، من بينهم منتخب أصحاب الهمم.

توج الفائزين في ختام فعاليات البطولة سعادة عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وروي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، بحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد طارق محمد المهيري وعلي خوري.

وأثنى النيادي على إنجازات منتخب الإمارات في البطولة العالمية، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي وفرت كل مقومات التميز للرياضة والرياضيين.

وأضاف أن ما تحقق يتوج مسيرة العمل المتواصل والاستثمار في شباب الوطن الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية.

وأوضح أن تنظيم بطولة بهذا الحجم والمشاركة العالمية الواسعة، يؤكد مكانة الإمارات باعتبارها وجهة رائدة لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية معربا عن أمله بمواصلة النجاح في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد استطاع خلال فترة وجيزة تنظيم بطولات عالمية في المواي تاي والكيك بوكسينج تعد الأكبر والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ما يجسد الحرص على استقطاب نخبة الفعاليات الرياضية، وتعزيز تبادل الخبرات وتطوير المنتخبات الوطنية.

من جانبه أشاد روي بيكر بمستوى التنظيم ووصفه بأنه الأفضل في تاريخ بطولات العالم للكيك بوكسينج ما يؤكد قدرات دولة الإمارات على استضافة الأحداث الكبرى باحترافية وجودة عالية.