فريق "الإمارات بريطانيا" بطلاً لسباقات "سيل جي بي" رولكس 2025

أبوظبي في 30 نوفمبر/وام/ توج فريق "الإمارات بريطانيا" بطلاً للموسم الخامس من سباقات "سيل جي بي" رولكس 2025، بعد أن حصد 90 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق بلاك فويلز النيوزلندي برصيد 84 نقطة، وحل في المركز الثالث فريق بوندس فلاينج روس الأسترالي.

وحقق فريق روكول ريسنج الدنماركي أعلى نقاط في الجولة الختامية لسباقات "سيل جي بي" خلال منافسات سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي في ميناء زايد مقابل الواجهة البحرية لكورنيش أبوظبي، على مدار يومين واختتمت اليوم، بمشاركة 12 فريقاً دولياً على متن قوارب F50 الشراعية عالية الأداء، التي تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وجاء ريد بول الإيطالي في المركز الثاني، وحل ثالثاً فريق فرنسا.

وتوّج الفائزين، الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، وسعادة الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي.