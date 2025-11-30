تأهل الجزيرة والوحدة إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

دبي في 30 نوفمبر/وام/ تأهل فريق الجزيرة إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الوصل 2-1 في ملعب زعبيل خلال لقاء إياب ربع النهائي.

وكان التعادل السلبي قد حسم مباراة الذهاب بين الفريقين في استاد محمد بن زايد.

كما تأهل إلى نصف النهائي فريق الوحدة بعد فوزه على خورفكان 2-1 في إياب ربع النهائي بإستاد صقر بن محمد القاسمي.

كانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد آل نهيان قد انتهت بالتعادل 2-2، ليتأهل الوحدة بمجموع المباراتين 4-3 وسيلتقي الوحدة مع الجزيرة في نصف النهائي.