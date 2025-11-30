شرطة دبي تتوج الفائزين في سباق "الروح الإيجابية" للدراجات الهوائية

دبي في 30 نوفمبر/وام/ توّجت القيادة العامة لشرطة دبي الفائزين في سباق "الروح الإيجابية" للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة الذي أقيم أمس بمشاركة 132 متسابقاً من الجنسين، بحضور 1800 زائر تفاعلوا مع الفعاليات التوعوية والترفيهية المصاحبة.

نظم السباق كل من إدارة نادي ضباط شرطة دبي، ومجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة ند الشبا، ومركز بطاقة إسعاد، ضمن جهود شرطة دبي لتعزيز التلاحم المجتمعي وجودة الحياة، عبر فعاليات رياضية وثقافية تفاعلية ترسّخ الشراكة مع أفراد المجتمع.

وقام الرائد عادل محمد حسن، مدير المشاريع التطويرية بنادي الضباط، وفاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، بتكريم الفائزين في مختلف الفئات، حيث أحرز ماكسيم أورخوف من روسيا المركز الأول لفئة الرجال، تلاه كوين فيرملتفورت من هولندا ثانياً، وإيليا ششيغولكوف من روسيا ثالثاً.

وفي فئة السيدات، فازت إينيس كانتيرا كاراسكو من إسبانيا بالمركز الأول، وجاءت أكفيله جدراتيته من ليتوانيا ثانية، وداريا فومينا من روسيا ثالثة.

وفي فئة الناشئين حققت البريطانية دارسي جانيس منتون المركز الأول للبنات، فيما نال البلجيكي ماركوس دي نيل صدارة فئة البنين، وجاء الفلبيني دان كريستوف تانغيلون ثانياً، والإماراتي يوسف ثاني في المركز الثالث.