دبي تستقطب أبرز بطلات العالم بمونديال الترايثلون

دبي في 30 نوفمبر/وام/ أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن قائمة أبرز النجمات العالميات المشاركات في النسخة الأولى من كأس العالم للترايثلون للسيدات، الذي يقام 7 ديسمبر المقبل، وينظمه مجلس دبي الرياضي لأول مرة على مستوى العالم، بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون.

تحتضن الحدث جزر دبي ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، وبما ينسجم مع أهداف خطة دبي الرياضية 2033، وسط ترقب لانضمام المزيد من البطلات خلال الأيام المقبلة.

وتتقدم قائمة المشاركات الأميركية غوين روزماري يورغنسن، بطلة أولمبياد ريو وصاحبة لقبين في بطولة العالم، والتي تُعد من أبرز العداءات في تاريخ سباقات السيدات وهانا ماكسيمافا بطلة العالم للأكواثلون 2025 في بونتيفيدرا.

وتبرز الكمبودية مارغوت غارابيديان ضمن نخبة المشاركات، بفضل سجلها الذي يضم 8 ألقاب دولية، بينها ذهبية العالم للأكواثلون 2021 والإسبانية نويليا خوان الحاصلة على ذهبيتين في كأس العالم للترايثلون في فالنسيا وهواتولكو، وتلتحق بالبطولة بطلة كأس العالم للترايثلون 2025 فالنتينا رياسوفا التي حلت ضمن أفضل 10 لاعبات عالمياً، إلى جانب الإسبانية أليخاندرا سيغي صاحبة إنجازات بارزة في الفئات العمرية وتحت 23 عاماً، والتي تمتلك فوزين دوليين و7 منصات تتويج خلال 43 مشاركة.