منتخب روسيا يتوج بلقب أبوظبي "جراند سلام" للجودو

أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام/ تصدر المنتخب الروسي للجودو بطولة أبوظبي "جراند سلام" مع ختام المنافسات اليوم بصالة "مبادلة أرينا" في أبوظبي، برصيد ذهبيتين و3 فضيات.

وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بمشاركة 373 لاعبا ولاعبة من أبطال النخبة يمثلون 52 دولة.

حضر فعاليات اليوم الختامي معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبو ظبي، وسعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وسعادة ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي.

واختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة، بالمركز الأول عربيا، والثامن عشر في الترتيب العام، بعد فوز اللاعب محمد يزبيك ببرونزية وزن تحت 73 كجم إضافة إلى مجموعة من النقاط التأهيلية للألعاب الأولمبية القادمة.

من جانب آخر يعقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي اجتماعه الدوري غداً، في أبو ظبي برئاسة سعادة ماريوس فايزر، وحضور جميع الأعضاء.

وأكد الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، بما يحتويه من أجندة خاصة بالموسم الجديد 2026 _ 2027.