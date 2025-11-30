"رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه" تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

رأس الخيمة في 30 نوفمبر/وام/ احتفلت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه بعيد الاتحاد الـ 54 وذلك بمقرها بحضور الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس وسعادة الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير عام المؤسسة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

وقال الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي :"نحتفي بوطن الإنجازات والنجاحات المستدامة ونعبرعن فخرنا واعتزازنا بالمسيرة الرائدة للتطور والازدهار التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، والنجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية تحت قيادة رشيدة ورؤية حكيمة جعلت من دولة الإمارات موطنا ينعم فيه الجميع بالرفاهية والسعادة، ويعم فيه التسامح والوئام بين جميع أفراد المجتمع.

من جانبه أكد سعادة الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي أن ذكرى عيد الاتحاد تمثل مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها المسيرة الريادية المشرقة لدولتنا، وما تحقق فيها من إنجازات باهرة في شتى الميادين، حتى عم خيرها وازدهارها الجميع، وغدت الإمارات نموذجا عالميا يحتذى في التسامح والعيش الكريم.