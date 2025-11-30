حمدان المزروعي: يوم الشهيد يجسد وفاء الإمارات لشهدائها وتضحياتهم

أبوظبي في 30 نوفمبر / وام / أكد معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الرعاية الكبيرة والاهتمام المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يجسدان المكانة الرفيعة التي تحظى بها تضحيات شهداء الإمارات وأسرهم، مشيرًا إلى أن توجيهات سموه ترسخ نهج الوفاء والاعتزاز بمن قدموا أرواحهم في ميادين العز والشرف دفاعًا عن الوطن.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة إن يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام يمثل محطة وطنية خالدة تقف خلالها دولة الإمارات وقفة إجلال وامتنان لأبنائها الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وارتقوا رافعين راية الوطن عاليًا، لتتحول هذه المناسبة إلى رمز للفخر والعزة والوفاء المتجذر في وجدان أبناء الإمارات.

وأضاف أن الدولة تُنكس علمها في هذا اليوم احترامًا لتضحيات الشهداء، ثم يُرفع مجددًا على وقع السلام الوطني، في رسالة تأكيد على أن دماءهم ارتبطت براية الإمارات التي تظل خفاقة، ومعها يظل ذكر الشهداء مرفوعًا في ذاكرة الوطن.

وأوضح معاليه أن الشهداء عنوان القوة والرفعة التي ينعم بها الوطن اليوم، وأن تضحياتهم كانت وستبقى سببًا في بقاء الإمارات آمنة، مهيبة، وماضية في مسيرتها بعزم لا يلين، مؤكدًا أن الدولة تواصل، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله رعاية أسر الشهداء بكل تقدير واعتزاز، وفاءً لما قدمه أبناؤهم من بطولات.

وأشار إلى أن يوم الشهيد يشكل نبراسًا ينير الطريق أمام الأجيال القادمة، ليواصلوا مسيرة البناء والولاء والتضحية في سبيل رفعة الإمارات مهما كان الثمن، فالشهادة شرف، وخدمة الوطن واجب، والاحتفاء بالشهداء نهج وفاء ثابت لا تحيد عنه الدولة.