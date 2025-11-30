شرطة عجمان تحتفي بعيد الاتحاد الـ54

عجمان في 30 نوفمبر / وام/نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان فعالية وطنية تضمنت مسيرة الطابور العسكري احتفالاً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين بمشاركة واسعة من عناصر الشرطة والدفاع المدني والجهات المحلية، إلى جانب حضور جماهيري حاشد من المواطنين والمقيمين .

وانطلقت المسيرة بتقدّم الطوابير العسكرية لشرطة عجمان بانضباط عالٍ يجسد جاهزية المنتسبين، فيما قدّمت الفرقة الموسيقية العسكرية لشرطة عجمان معزوفات وطنية رافقت سير الطابور، وأضفت أجواء احتفالية مميزة تفاعل معها الجمهور على جانبي الطريق.

وطافت مروحية جناح الجو حاملة العلم الإماراتي في سماء إمارة عجمان على طول امتداد خط سير المسيرة لتشكل لوحة فنية وطنية.

وشارك فريق الخيالة المسيرة ليعكس ارتباط الشرطة بتاريخها وأدوارها الأصيلة، فيما شارك مرشحو كلية الشرطة ضمن طابور أبرز قدراتهم وانضباطهم واستعدادهم لخدمة الوطن.

جاء تنظيم مسيرة الطابور العسكري ليعكس الاعتزاز بمسيرة الاتحاد والإنجازات المتواصلة التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها الحكيمة.