"إسطبلات "الوثبة" تحصد لقب كأس عيد الاتحاد للقدرة

أبوظبي في 30 نوفمبر/وام/ فازت إسطبلات الوثبة بكأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كلم، اليوم، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، محرزة اللقب السابع في البطولة.

أُقيم السباق بمشاركة 236 من نخبة فرسان وفارسات الإسطبلات المختلفة في الدولة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأحرزت "فارسة إسطبلات الوثبة" ماسة عدنان، اللقب على صهوة "تونكي دي بو ميا"، محققة 4:07:02 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.15 كلم في الساعة.

وجاء ثانيا الفارس عبد الله عبد الرحمن أحمد على صهوة "بوليو ليو ماركان" لإسطبلات (إم آر إم)، بزمن قدره 4:07:09 ساعة وثالثاً الفارس عمر محمد حارب، على صهوة "فان لاماجوري"، لإسطبلات المغاوير، بزمن قدره 4:07:10 ساعة.