"الهدة" تتصدر أول أشواط "الحول" بمنافسات جائزة زايد الكبرى للهجن

أبوظبي في 30 نوفمبر/وام/ تواصلت اليوم فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025، مع تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، لمسافة 6 كيلومترات في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.

أقيمت منافسات فئة الحول والزمول على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و12 في الفترة المسائية.

وفازت" الهدة " لمانع علي بن حماد الشامسي بأول أشواط الفترة المسائية، بزمن قدره 9:08:24 دقيقة، وتوجت "الظبي" لمحمد هلال حربي الخييلي بلقب الشوط الثاني مسجلة 9:08:75 دقيقة، وتصدر "الظبي" لسالم حمد سليم العويسي الشوط الثالث بزمن قدره 9:13:12 دقيقة بينما تألق شعار منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي في الشوط الرابع عبر "فريح"، محققا في 9:17:42 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 12 عن فوز" رحاب" لسعيد جابر عبدالله محمد، و" النصيبا" للمالك نفسه، و" مهرة" لماجد سالمين كردوس العامري، و"زاهي" لفهد حصين بن فهد النعيمي، و"مرعوشة" لسعيد جابر عبدالله محمد، و" القاهرة" لحميد سعيد عامر النيادي، و" الفائزة" لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، و" النايفة" لعلي لاحج الحلامي.

وشهدت الفترة الصباحية، إقامة 10 أشواط في منافسات الحول والزمول، لمسافة 6 كيلومترات، وتصدرت " تصحيح" لسعيد سالم بن حمد العويسي، الشوط الأول للحول، مسجلة 9.12.03 دقيق، وحصدت" عنيدة" لمانع علي محمد بن حماد الشامسي، المركز الأول في ثاني الأشواط، بزمن قدره 9:17:50 دقيقة.

وفاز " طوفان" لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي، بلقب الشوط الثالث، متفوقاً على منافسيه في شوط الزمول بزمن قدره 9:08:33 دقيقة ( أفضل توقيت)، وتوج " مبشر" لسعيد راشد بن خليفة المسماري، بلقب الشوط الرابع للزمول، محققا 9:28:07 دقيقة.

وتختتم غداً ، جائزة زايد الكبرى للهجن بأغلى الرموز، وأبرزها السيف الذهبي، وجائزته 5 ملايين درهم، في أهم أشواط الجائزة وهو شوط الحول المفتوح، إذ يشهد اليوم الأخير إقامة 14 شوطاً، يحضر خلالها التنافس على رموز، منها 4 رموز للحول والزمول لفئة الإنتاج.