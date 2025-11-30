رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: مهرجان العين للكتاب 2025 يجسد مبادئ "عام المجتمع"

العين في 30 نوفمبر/وام/ أكد سعادة الدكتورعلي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية أن مهرجان العين للكتاب في دورته الحالية للعام 2025، يمثل تظاهرة ثقافية استثنائية تهدف إلى ترجمة مبادئ "عام المجتمع" الذي أقرته القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن المهرجان يتجاوز دوره التقليدي ليكون منصة شاملة لتعزيز اللغة العربية، والنهوض بها، وترسيخ ثقافة القراءة لدى كافة فئات المجتمع، ولا سيما الأطفال والشباب.

وأوضح ابن تميم في تصريحات لوكالة أنباء الامارات (وام) أن المهرجان يسعى لنشر المعرفة عبر أنشطة تفاعلية متنوعة تثري ثقافة الجيل الجديد وتمكن الشباب، لافتا إلى أن الحدث يقدم محتوى معرفيا ضخما يضم أكثر من 100 ألف عنوان من أحدث الإصدارات العربية والعالمية، مما يكرس مكانة إمارة أبوظبي الرائدة ثقافيا ومعرفيا، ويعزز التواصل بين الأجيال وربطهم بالتراث الإماراتي الأصيل.

وفيما يتعلق بدعم صناعة النشر، كشف رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية عن حرص المهرجان على تقديم كل أشكال الدعم للناشرين والمبدعين الإماراتيين، سواء من الرواد أو المواهب الشابة، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية وإبراز الإبداع الوطني.

واستعرض أبرز ملامح البرنامج الثقافي، مؤكدا أن الدورة الحالية شهدت زخما كبيرا بضمها 400 فعالية و200 مشارك ونوه إلى تنوع الفعاليات لتشمل مجالات الثقافة، والتعليم، والفنون، والتراث، والتكنولوجيا.

وأشار إلى عدد من المبادرات المبتكرة التي أطلقها المهرجان منها مبادرة "على خُطى المعرفة نجتمع" التي تربط بين الرياضة والثقافة، ومبادرة "اكتشف قصتك" لتعزيز القراءة لدى الأطفال، إضافة إلى التعاون مع مجالس الشباب لطرح قضايا الهوية الوطنية، وتخصيص برامج لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، فضلا عن ركن "من عشانا" الذي يضفي أجواء تفاعلية عبر فنون الطهي المباشرة.

و شدد على أهمية برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغناة"، موضحا أن المهرجان خصص جلسات وفاء واستذكار لكوكبة من الشعراء الراحلين الذين أثروا الساحة الشعبية على رأسهم المغفور لهم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان، وحمد بن سهيل الكتبي رحمهم الله فيما تم تكريم الفائزين بجائزة "كنز الجيل" في دورتها الحالية، التي تغطي 6 مجالات معرفية تحاكي التجربة الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، إضافة إلى استحداث جلسة "شعراء المستقبل" لاكتشاف المواهب الواعدة لدى الأطفال.

واستعرض رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية مؤشرات النجاح الرقمية للدورة الحالية، مؤكدا أنها تعكس تطورا ملموسا ونموا مستمرا .

وأوضح أن المهرجان سجل مشاركة 220 دار نشر، منها 40 جهة تشارك للمرة الأولى فيما تم طرح 10 مبادرات مبتكرة جديدة مؤكدا أن هذه المؤشرات، إلى جانب الإقبال الجماهيري المتنوع، تثبت نجاح المهرجان في التحول إلى منصة ثقافية إقليمية ودولية تعزز الوعي وتدفع الجمهور للمشاركة الفعالة في الحوار الثقافي.