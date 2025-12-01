لطيفة بنت محمد: عيد الاتحاد يعبر عن مسيرة مجدٍ مُلهمة نعيش تفاصيلها كل يوم

دبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنّ عيد الاتحاد الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، ليس مجرد ذكرى أو مناسبة وطنية نحتفل بها، بل هو عنوان لمسيرة مجدٍ مُلهمة نعيش تفاصيلها كل يوم، ونضيف إلى صفحاتها فصولاً جديدة، بعزيمةٍ استقيناها من قيادتنا الرشيدة.

وقالت سموّها في كلمتها بهذه المناسبة : " في هذا اليوم من كل عام، أعود بذاكرتي إلى اللحظة التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون حول حلمٍ واحد..ليرسموا ملامح وطن وُلد في قلب الصحراء.. وكبرت طموحاته واتسعت آفاقه ليصافح السماء بإنجازاته العظيمة.. ويسرد حكاية دولة الإمارات التي نسجت من خيوط الاتحاد فجراً جديداً لمستقبلٍ مشرق.. وأثبتت للعالم ما الذي يمكن تحقيقه حين تتوحّد القلوب.. وحين يكون بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية للمجتمعات والأوطان".

وأضافت سموّها : "ونحن نحتفي بعيد الاتحاد الـ 54 تحت شعار (متّحدين)؛ فإننا نجدد اعتزازنا بالروح التي تجمعنا.. كباراً وصغاراً.. مواطنين ومقيمين.. وبانتمائنا جميعاً لهذا الوطن، وبمسيرتنا التي تستمد قوتها من الاتحاد.. وبخطواتنا نحو غدٍ يعزز مكانة دولتنا منارة للريادة والمعرفة والإبداع".