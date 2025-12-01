"نماء" : عيد الإتحاد يجسد قيم العدالة والمساواة

الشارقة في الأول من ديسمبر/وام/ قالت سعادة مريم الحمادي مدير عام مؤسسة " نماء " للإرتقاء بالمرأة إن عيدُ الاتحاد يجسد القيمَ الأصيلة التي قامت عليها دولةُ الإمارات العربية المتحدة وفي مقدمتها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص تلك القيم التي جعلت تمكين الإنسان رجالاً ونساءً وشباباً وأطفالاً جزءاً راسخاً من مشروعها الوطني وفي ظل هذه المنظومة القيمية المتفرّدة وجدت المرأة الإماراتية البيئة الداعمة لطموحاتها والفرص التي تمكّنها من الإسهام الفاعل في صياغة مستقبل وطنها.

وأضافت الحمادي في تصريح لها بهذه المناسبة الوطنية العزيزة :"نؤكّد في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة التزامنا الراسخ بمواصلة العمل على تطوير مبادرات نوعية تعزّز جاهزية المرأة الإماراتية للمستقبل وتدعم مشاركتها القيادية والريادية وتفتح أمامها آفاقاً أوسع للابتكار والإبداع موضحة أن تمكين المرأة كما نؤمن به ليس برنامجاً مرحلياً ولا موجهاً لفئة محددة بل مسارٌ تنمويّ مستمر نعمل من أجل أن يبقى ركناً ثابتاً في تميّز الدولة وتفرّد تجربتها ودعامةً أساسية لازدهار اقتصادها واستقرار مجتمعها".