منى المرّي: قيم الاتحاد مصدر إلهام متجدد لمسيرة الريادة الإماراتية

دبي في الأول من ديسمبر/وام/ قالت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية تجسّد قيم الوحدة والعطاء والانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وتذكّرنا بدروس مهمة نستلهمها من مسيرة دولة فتيّة طموحة انطلقت برؤية المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، لتصبح اليوم نموذجاً عالمياً في التقدّم والازدهار بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكدت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة وضمن مختلف ربوعها هي امتداد لمسيرة الاتحاد وثمرة جهود وعطاء الآباء المؤسسين الذين أرسوا ركائزها القائمة على إعلاء شأن الإنسان، وجعله محوراً رئيساً للتنمية بجميع مساراتها، انطلاقاً من قيم وطنية رفيعة ستظل مصدر إلهام للأجيال، تحثهم نحو الوصول بوطنهم إلى مراتب أرقى من التقدم والريادة.

وأضافت : "جعلت دولة الإمارات، ومنذ وقت مبكر من مسيرة الاتحاد، الارتقاء بدور المرأة ومنحها المقومات اللازمة لتمكينها من القيام باستحقاقات هذا الدور على الوجه الأكمل، أولوية استراتيجية. واليوم، نفخر بما حققته الدولة من إنجازات رائدة رسّخت مكانتها في مصاف الدول المتقدمة، ويزداد شعورنا بالفخر أن يأتي التوازن بين الجنسين في مقدمة تلك الإنجازات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي وفّرت كل السبل لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية والمناصب القيادية".

وأشارت إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل دوره المحوري في تعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مبدأ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص، من خلال المبادرات والسياسات التي تدعم استدامة التوازن في بيئة العمل، وتمكّن المرأة في قطاعات المستقبل، وتعزّز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومواصلة لمسيرة الاتحاد نحو مزيد من الازدهار.