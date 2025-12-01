" استثمر في الشارقة ":عيد الإتحاد مناسبة تؤكد نجاح استثمار الإمارات في الإنسان

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / قال سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" إن عيد الاتحاد مناسبة نتوقف خلالها أمام أهم استثمار قامت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها وهو الاستثمار في الإنسان وفي المناخ الاجتماعي والاقتصادي الذي ينشأ في ظله فكان عائد هذا الاستثمار مجتمعاً حيوياً منتجاً واقتصاداً متنوعاً يفتح الفرص للشباب والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأضاف : "أننا في "استثمر في الشارقة" نفخر بأننا جزء من هذه الرؤية ونعمل على ترسيخها من خلال البناء على المنجزات وتعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية الوطنية أمام المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة إلى جانب توفير منظومة أعمال تقوم على المرونة وسهولة الإجراءات ودعم القطاعات الواعدة وبناء شراكات استراتيجية تُلبي احتياجات الأسواق المستقبلية ".