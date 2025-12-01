أحمد بن صقر القاسمي: عيد الاتحاد محطة خالدة بمسيرة الإمارات

رأس الخيمة في الأول من ديسمبر / وام / قال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، إن دولتنا الحبيبة تحتفل بذكرى عيد الاتحاد الـ54، هذا اليوم الذي يمثل بزوغ فجر جديد وانطلاق مسيرة مباركة مفعمة بالعطاء والبناء، قادها بحكمة واقتدار القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمشاركة ومؤازرة إخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله.

وأكد الشيخ أحمد القاسمي في تصريح له بهذه المناسبة أن الجميع يحتفل بهذا اليوم المجيد بروح الاتحاد بكل فخر واعتزاز وإخلاص للوطن ووفاء لقيادته الرشيدة، موضحا أن ميلاد دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 يعد من الأيام الخالدة التي يسجلها التاريخ بكل معاني المجد والفخار وشكل نقطة انطلاق لمسيرة بناءٍ ورخاء، ونهضةٍ علمية وحضارية شاملة، اعتمدت على سواعد الشباب من أبناء وبنات الوطن لبناء صروح العلم والمعرفة، والوصول إلى علوم الفضاء وصناعة المستقبل.

وأضاف أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل اليوم مسيرتها التنموية بخطى ثابتة ورؤية استشرافية جعلت من الاتحاد نموذجا عالميا في التقدم والابتكار والتلاحم الوطني، مؤكداً أن الاحتفال بعيد الاتحاد تجديد للعهد والولاء، واستحضار لمعاني الوحدة التي صنعت مجد الإمارات ورسخت مكانتها بين الأمم.