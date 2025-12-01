طالب القاسمي: عيد الاتحاد ذكرى خالدة تُجسّد قوة الوحدة ومسيرة الإمارات المباركة

رأس الخيمة في الأول من ديسمبر / وام /قال الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن الثاني من ديسمبر ذكرى عزيزة وخالدة في قلوبنا جميعاً، نستحضر فيها المؤسس الأول للاتحاد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأب والقائد الذي حوّل حلم الوحدة إلى حقيقة راسخة وصرح شامخ، بالتعاون مع إخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله جميعاً، هذا الصرح الاتحادي الذي نفخر به اليوم ونعتز بالانتماء إليه.

وأضاف الشيخ طالب بن صقر في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد إن ذكرى الاتحاد تعد يوماً نستذكر فيه إنجازات الوطن المتواصلة ومسيرته الخيّرة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً، ويوم نجدد فيه الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة التي أرست دعائم النهضة وشيدت وطناً قوياً تتعاظم فيه المنجزات عاماً بعد عام موضحا أن عيد الاتحاد تجسيد صادق لذكرى أمة توحدت، فعمّ ربوعها الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار.

وأكد الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن الحفاظ على هذه المسيرة الاتحادية المباركة واجب وطني نلتزم به جميعاً، وأن أبناء الإمارات سيظلون السند والذراع القوية لوطنهم، يعملون بإخلاص وبذل مستمر لتعزيز مكانته ورفعة شأنه، ماضين على نهج القادة المؤسسين في تعزيز وحدة البيت الإماراتي وصون مكتسباته، وحمل رسالة الاتحاد جيلاً بعد جيل.