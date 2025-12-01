سعيد الشرقي: الاحتفال بعيد الاتحاد تجسيد لمسيرة حافلة بالإنجازات

الفجيرة في الأول من ديسمبر وام/ أكد سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن احتفال الدولة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين تجسيد لمسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية بفضل جهود ورؤى القيادة الرشيدة للدولة التي رسخت مكانة الإمارات واحدا من أبرز الاقتصادات الأكثر تنافسية واستدامة على مستوى العالم، واستراتيجياتها التي وضعت الإنسان أولوية في قلب خطط التنمية.

ورفع سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة الفجيرة في تصريح له بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات ونواب الحكام وأولياء العهود والمواطنين والمقيمين علي أرضها الطيبة بهذه المناسبة الخالدة سائلا الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والقيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة النهضة التنموية وعبر عن ثقته بأن المستقبل يحمل المزيد من النجاحات تحت راية الاتحاد.