فاهم بن سلطان القاسمي: الاتحاد حي في قلوبنا يتجدد مع كل إنجاز

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / هنأ الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة القيادة الرشيدة ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ54.

وقال الشيخ فاهم في تصريح له بهذه المناسبة :"يجسد عيد الاتحاد، استمرارية الرؤية التي قامت عليها الدولة، رؤيةٍ جعلت من العمل والإتقان والعدالة والتكافل مبادئ تُمارس في المؤسسات كما في الحياة اليومية، وحين ننظر اليوم إلى ما تحقق، ندرك أن الاتحاد فكرةٌ حية تتجدد في كل إنجاز، وكل مسؤوليةٌ نحملها جميعًا للحفاظ على النموذج الإماراتي في التقدم والإنسانية، وفي تحويل القيم إلى سياسات، والطموح إلى واقعٍ يعيش فيه الجميع بكرامةٍ وفرصٍ متكافئة".