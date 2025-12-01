رئيس دائرة الصحة – أبوظبي : إرث الاتحاد يرسّخ مسيرة الإمارات نحو صحة وازدهار مستدامين

أبوظبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن الإمارات تحتفي اليوم بعيد الاتحاد الـ 54، مستحضرةً إرث الوحدة الراسخ الذي شكّل عبر العقود صلابة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي، ورسّخ مسيرته نحو الصحة والازدهار.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة إن الثاني من ديسمبر 1971 لم يكن مجرد تاريخ للتأسيس، بل محطة مفصلية توحّدت فيها الإمارات السبع في كيان قوي يقوم على قيم الاتحاد وروح الأسرة الواحدة، وهي الروح التي ما تزال اليوم البوصلة التي توجه العمل الصحي، والركيزة التي تقوم عليها استراتيجيات الصحة العامة، والسند الذي يعزز متانة المنظومة الصحية، و كل خطوة تُتخذ، وكل شراكة أو إطار تنظيمي أو برنامج يُطوّر، يهدف إلى صون صحة أفراد المجتمع وضمان سلامتهم وعافية أسرهم.

وأشار معاليه إلى أن الاستعداد لاستقبال عام الأسرة 2026 يعيد التأكيد على المكانة المحورية للأسرة باعتبارها ركيزة الوحدة ونهضة الوطن، والوعاء الذي تنتقل عبره قيم الرحمة والمسؤولية والعطاء بين الأجيال، والتي تُوجّه الرسالة المشتركة وتعزز جهود حماية صحة ورفاه أجيال الحاضر والمستقبل.

وأضاف أن رؤية الآباء المؤسسين وحكمة القيادة الرشيدة تمكّن القطاع الصحي من ترسيخ أولويات طموحة ومستدامة تحمي الحاضر وتفتح آفاق مستقبل أكثر إشراقاً، وهو ما ينعكس في المبادرات والبرامج الوقائية، والمنشآت الصحية عالمية المستوى، والأبحاث الريادية الداعمة لمسيرة الابتكار الصحي، والتي تبرهن على قناعة راسخة بأن صحة المجتمع هي الأساس الذي تُبنى عليه نهضة الوطن وازدهاره.

وقال معاليه إن دائرة الصحة – أبوظبي تجدد في هذه المناسبة التزامها بحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع وأسرهم، وصون كرامتهم وتعزيز جودة حياتهم، مقدماً باسم الدائرة أحر التهاني والتبريكات لقيادة دولة الإمارات وشعبها، ولكل من يسهم في هذه المسيرة الوطنية، وأكد أن الإمارات، المتوحدة قلوب أبنائها وعزائمهم، تمضي بثقة نحو بناء مستقبل أكثر صحة وسعادة وازدهاراً للجميع.