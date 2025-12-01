محافظ المصرف المركزي: عيد الاتحاد مسيرة وطن شامخ نحو آفاق واعدة

أبوظبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل فخراً وعزاً في تاريخ وطنٍ شامخ وأبيّ، ويجسد ولاءنا للقيادة الرشيدة وانتماءنا لوطن نفاخر به العالم، ويظهر روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات، ومسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات وتطلعاتها نحو آفاق مستقبلية واعدة.

وقال معاليه،في تصريح له بهذه المناسبة إن عيد الاتحاد ذكرى ملهمة، ومناسبة وطنية مجيدة في تاريخ دولة الإمارات، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسون، لتغدو الإمارات اليوم نموذجاً رائداً في التنمية والازدهار، تسير بخطى ثابتة في ظل رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل مشرق يزدان بالشموخ والمجد والرفعة.

وأضاف معاليه:" نرفع في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين عليها، مجددين عهد الوفاء والولاء، ومؤكدين مواصلة العطاء والعمل بجد لتعزيز مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة.