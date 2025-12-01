وزير دولة للشؤون المالية: الاتحاد نقطة تحول تاريخية نقلت الإمارات إلى مرحلة جديدة من التنمية

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن عيد الاتحاد الـ 54 يأتي ليجسد قصة وطن آمن بأن تلاحم أبنائه هو الأساس المتين لبناء دولة قادرة على صناعة المستقبل بثقة واقتدار، فقد شكل الاتحاد منذ تأسيسه نقطة تحول تاريخية نقلت دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، ورسخت نهج القيادة في تمكين الإنسان وتوفير مقومات الرفاه والاستقرار له.

وأضاف في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد: اليوم، تواصل دولتنا المضي قدماً في مسيرتها التنموية بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات طموحة ترتكز على الاستدامة، والتنافسية، والابتكار كركائز أساسية لازدهار الحاضر واستدامة المستقبل.

وقال معاليه إن شعار احتفالات هذا العام بمناسبة عيد الاتحاد "متحدين" يعكس المعنى العميق لوحدة الكلمة والمصير، ويعبر عن روح الاتحاد التي تجمع تحت راية الوطن كل من جعل من دولة الإمارات موطناً وانتماءً، فهذه الروح هي التي صنعت الفارق في مسيرة التنمية، ورسخت قدرة الدولة على تحويل التحديات والفرص إلى إنجازات حقيقية تعزز مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم تقدماً وتفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية.

وأكد في هذه المناسبة الوطنية التزام بمواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ أسس الاستدامة المالية، ودعم المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاه الإنسان. فبروح الاتحاد، نمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للتنمية الشاملة.