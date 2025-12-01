سهيل المزروعي: الاتحاد قصة مجد تتجدد بقيادة حكيمة ورؤية مستقبلية

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام/ تقدّم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكّام الإمارات، وأولياء العهود، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات.

وهنّأ معاليه بهذه المناسبة أيضا شعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة، داعياً الله أن يديم على الوطن الأمن والعزّ والازدهار.

وقال معاليه:" في هذا اليوم، نستحضر بكل فخر قصة الاتحاد التي صنعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين آمنوا بأن الاتحاد هو طريق المجد، وأن بناء الإنسان هو أعظم إنجاز".

وأضاف معالي وزير الطاقة والبنية التحتية:" اليوم، تواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة البناء على أسس راسخة من التمكين والإنجاز، واضعةً الإنسان أولاً، لتبقى الإمارات نموذجاً في التنمية المستدامة، وصناعة المستقبل القائم على الابتكار والتفوق والريادة العالمية".