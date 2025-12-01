قائد شرطة الشارقة : في عيد الإتحاد نحتفي بمسيرة وطن

الشارقة في الأول من ديسمبر/وام/ قال اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة إن دولة الإمارات تحتفي في الثاني من ديسمبر بمسيرة وطنٍ صنع المجد وواصل البناء بثباتٍ وعزيمة راسخة.

وأضاف ابن عامر في كلمة له بهذه المناسبة : "نؤكد في القيادة العامة لشرطة الشارقة التزامنا الثابت برسالتنا الأمنية وحرصنا على تعزيز منجزات دولة الإمارات والعمل على توفير أقصى درجات الطمأنينة لمجتمعنا مستندين في ذلك إلى دعم قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها السديدة".

وأكد أن يوم الاتحاد ليس فقط ذكرى تاريخية بل منصة يتجدد من خلالها العهد على مواصلة مسيرة العطاء وتعزيز منظومة العمل الشرطي القائم على الابتكار والكفاءة والدفع بعجلة التطوير بما يخدم الوطن ويصون مكتسباته.