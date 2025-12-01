ذياب بن طحنون بن محمد : في عيد الاتحاد نجدد عهد الوفاء لمسيرة الآباء المؤسسين

العين في الأول من ديسمبر/ وام / رفع الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مجلس أمناء جامعة العين بمناسبة اليوم الوطني الـ54 للدولة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الوفي، مجددا العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وسار على نهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد إن ما حققته الإمارات من إنجازات رائدة في ميادين التنمية والابتكار يعكس رؤية استثنائية تقود الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، ويعزز مكانته نموذجًا عالميًا في التعايش والإلهام.

وأضاف أن هذا اليوم محطة نستحضر فيها رؤية القيادة الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التقدم، وعزّزت قيم العطاء والتسامح والانفتاح على العالم، وهي مناسبة نجدد فيها الوفاء لمسيرة الآباء المؤسسين، ونؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في مسيرة الوطن، وتعزيز مكانة الإمارات بين الأمم المتقدمة.