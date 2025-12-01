"إيدج" : عيد الاتحاد مناسبة لاستشراف المستقبل وتعزيز مسيرة الإمارات التنموية

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" أن عيد الاتحاد يُمثل مناسبة نستحضر فيها ما أنجزناه كدولة، وما ينتظرنا من آفاق رحبة للمستقبل، حيث نعمل معاً بعزم وثبات على بنائه.

وأوضح أن الهوية المشتركة وشجاعة أبناء الإمارات وإخلاصهم تشكل دافعاً لمواصلة تحقيق الطموحات الجماعية، وتعزز قوة الوحدة في تجاوز التحديات سعياً لبناء الإمارات التي تصورها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشار المرر إلى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 يأتي في ظل قيادة رشيدة ووطن موحد ومسيرة تنموية شامخة من التقدم والازدهار، جعلت من دولة الإمارات منارة عالمية للاستقرار والابتكار وصنع الفرص.

وأضاف أن مجموعة "إيدج" فخورة بالمساهمة في هذا التحول الفريد، مؤكداً التزامها بالتميز والشجاعة والإيمان الراسخ بآفاق الممكن، والاستمرار في تطوير القدرات السيادية وتسريع الابتكار ودعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مستقبل آمن ومزدهر.