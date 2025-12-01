سلطان الجابر: الإمارات بفضل رؤية القيادة في مصاف الدول الأكثر قوة ومرونة وحيوية

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / رفع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة واخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، عززت مكانتها كمركز للصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة التي تساهم في بناء اقتصاد المستقبل، وأصبحت شريكاً أساسياً في الجهود الدولية لدعم التنمية المستدامة.

وقال إن منظومة العمل الوطني اليوم تواصل ترجمة هذه الرؤية الطموحة، وترسيخ موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يعكس مكانتها المتقدمة وطموحاتها المتجددة.

وأضاف معاليه أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة غالية على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وامتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه المؤسسين الذين رسموا رؤية وطنية جعلت من الإمارات نموذجاً للإنجاز والفرص.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات اليوم أصبحت في مصاف الدول الأكثر قوة ومرونة وحيوية، وعززت حضورها على الساحة العالمية، وأن المسيرة الاتحادية تواصل بناء مستقبل أكثر تنافسية، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل، بما يدعم طموحات الدولة ويجعلها الوجهة الأكثر جاذبية للنمو والاستثمار.